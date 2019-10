En janvier dernier, la pop star (qui s’apprête à ressortir son 3e album Artpop sans le titre "Do What U Want" en duo avec le chanteur R. Kelly) avait déjà retiré la chanson d’iTunes et de toutes les plateformes de streaming. Une manière pour elle de soutenir les femmes qui avaient témoigné dans le documentaire Surviving R. Kelly, dans lequel l’interprète d’"I Believe I Can Fly" est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles de moins de 16 ans alors qu’il était majeur. Le titre "s-explicite" de la chanson, "Do What U Want (With my Body)" signifiant en français "Fais ce que tu veux de mon corps" et évoquant ses propres abus sexuels, Lady Gaga a décidé de supprimer le morceau de sa tracklist.

P.-Y.P.