C’est une des seules six dates que la chanteuse a à l’agenda dans le monde alors que son nouvel album sort le 10 avril.

Après le monumental carton qu’elle a réalisé avec Shallow, titre extrait de la bande originale du film A Star Is Born, Lady Gaga se prépare à donner un successeur à Joanne, son dernier album en date paru en 2016. Annoncé par le single “Stupid Live” qui avait fuité sur Internet, Chromatica sera disponible à partir du 10 avril.

Bonne nouvelle pour les fans, cette sortie s’accompagne d’une tournée. Mauvaise nouvelle : à ce jour seules six dates ont été annoncées dans le monde : deux en Europe et quatre aux États-Unis. Ceci étant dit, l’une d’elles se trouve à portée de Thalys pour les Belges, l’autre au bout de l’Eurostar La Lady se produira en effet le 24 juillet au Stade de France et le 30 à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium.

Pour Paris, une pré-vente aura lieu le jeudi 12 mars avant la mise en vente générale le lendemain à 10 heures. Elle concernera les personnes qui auront acheté le nouvel album via la boutique officielle de la chanteuse et ce avant le 9 mars à 18 heures. Pour Londres, des préventes sont aussi organisées du 10 au 12 mars et la vente générale aura également lieu le vendredi 13 mars à 10 heures. Lee prix des billets pour le Stade de France est compris entre 68 et 178 euros.