Si la plupart des cérémonies se tiennent en ligne cette année suite à la crise sanitaire, les MTV Vidéo Music Awards (VMA) vont, eux, tenter leur chance le mois prochain. Celle-ci se déroulera peut-être sans public mais elle aura bien lieu “en vrai” à New York le 30 août. Les organisateurs de cette importante remise de prix pour le monde de la musique viennent de dévoiler la liste des nominations.

Deux grandes artistes pop sont plébiscitées cette année : Ariana Grande et Lady Gaga avec neuf nominations chacune. Presque comme si elle l’avait vu venir, les deux chanteuses ont collaboré cet été sur le titre “Rain On Me”. Dix ans après fait sensation sur le tapis rouge avec sa robe faite de morceaux de viande et obtenu le record de nominations, Lady Gaga est de retour en force pour défendre son album “Chromatica”. Elle est notamment désignée pour l’artiste de l’année, aux côtés de Justin Bieber, DaBaby, Megan Thee Stallion, Post Malone et The Weeknd.

Taylor Swift et Billie Eilish se retrouvent sans surprise dans les différentes catégories étant donné le succès phénoménal de leurs derniers albums. La première concoure pour la meilleure vidéo de l’année avec “The Man” et la deuxième pour “Everything I Wanted”. Mais elles sont aussi reprises dans la liste des meilleures réalisations : Taylor Swift toujours pour “The Man” et Billie Eilish pour “Xanny”. Il n’est pas commun de voir des artistes nommés à la fois comme artiste et à la fois comme réalisateur.

Petite déception du côté de Selena Gomez, Harry Styles et Dua Lipa, pourtant trois énormes machines cette année. Si chacun d’entre eux se retrouve au moins une fois dans les nominations, ils rivalisent uniquement pour des awards “techniques” qui seront remis à leur équipe et non à eux directement.

L’année 2020 est sans aucun doute une année particulière. Les organisateurs ont souhaité créer de nouvelles catégories pour souligner l’investissement et la créativité de certains artistes pendant la pandémie. Pour le “meilleur clip réalisé chez soi” on retrouve notamment Drake, Blink 182 ou encore John Legend. Les meilleurs concerts en ligne pendant le confinement n’ont pas non plus été oubliés comme la très belle prestation de Post Malone en hommage à Nirvana.