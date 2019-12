"On va revenir bientôt en Belgique pour développer l’AICOM à l’international, c’est le premier endroit où on veut s’installer", confesse Pierre-Yves Duchesne qui pense à Liège ou Bruxelles pour accueillir cette école de chant.

Et il le fera avec Lara Fabian. "Je ne peux pas le concevoir autrement qu’avec elle", dit-il. "Moi, non plus, rétorque la chanteuse belgo-italo-canadienne. Ce ne sera pas une succursale de l’AICOM mais plutôt une entité un peu différente. On y enseignera le chant, c’est certain, mais je crois que le chant est aussi quelque chose d’un peu plus vaste que la comédie musicale, même si l’AICOM est très riche car on y apprend toutes les étapes pour qu’un artiste devienne polymorphe. Il est difficile de faire mieux en termes de pédagogie avec toutes les couches qu’il couvre ici. C’est Fame ! L’idée sera donc de faire quelque chose de différent, d’aller dans une autre dimension." Mais bien sûr, les candidatures belges sont toujours les bienvenues à l’école parisienne. Quant au coach vocal, il précise que dans son futur établissement, il s’axera davantage sur "le travail holistique de la voix".