"Vous a-t-on déjà expliqué la procédure pour les concerts ?" Aux alentours de la grande scène installée dans le parc d’Enghien, de nombreux bénévoles tentent de sensibiliser les spectateurs aux mesures sanitaires en vigueur. Il faut dire qu’elles ne sont pas toujours limpides. Assis, le masque n’est pas obligatoire. Debout, il est impératif de le remettre. Interdiction également de s’éloigner de sa bulle et d’aller danser un peu loin. Un système qui demande un peu plus d’organisation et de nombreuses répétitions. Jean-Jean, le présentateur, ne cessera lui non plus de réexpliquer une fois de plus les règles face au public.

LaSemo , baptisé "Ceci n'est toujours pas LaSemo", revient cette année dans une version réduite, mais où tous les éléments habituels sont présents, avec de la musique, de l'art de rue, des conférences, des animations pour enfants.Il est e premier événement de cet été qui lance véritablement la saison des festivals. Le premier également a ne pas exiger de "Covid Safe Ticket", qui permet de se passer de mesures, à condition d’être vacciné ou de montrer patte blanche avec un test PCR négatif. Plusieurs festivals comme Ronquières ou le Pukkepop ont privilégié cette option. "Tout le monde n’a pas eu la chance de pouvoir être vacciné. On trouvait ça injuste de ne pas accepter les gens qui ne le seraient pas. Ce n’est pas à nous de leur dire ce qu’ils doivent faire", nous expliquait il y a quelques semaines le fondateur, Samuel Chappel. Selon lui, la culture ne peut être "entravée" ni "filtrée" à l’entrée. En optant pour un événement masqué et distancié, LaSemo dit se sentir plus en phase avec ses valeurs.

(...)