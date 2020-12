La gagnante de La France a un incroyable talent, connue pour être mi-ange, mi-démon en humour, avait fait intitulé son spectacle "Le diable est une gentille petite fille". Un one woman show que la Montoise vient de sortir en DVD avec, en bonus, un CD reprenant les 13 chansons - de sa jouissance sur son "Chat" (dont le clip sortira aussi ce mardi) à "Suicide-toi, Papa" en passant par sa déclaration d’amour à la France, "La pute de l’Europe" - qui ont fait polémique. "À chaque fois que Laura Laune est invitée en télévision, elle écrit une chanson qui fait scandale, écrit ainsi sur Instagram son producteur et humoriste adepte aussi de l’humour noir, Jeremy Ferrari. Du coup elle a décidé d’en faire un album. C’est une bonne idée non ?" Car en plus du disque intitulé #LeMeilleurDeMoi sorti avec son DVD, l’album sera disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes musicales.

"Vous êtes de nombreux psychopathes à m’avoir demandé un moyen de réécouter mes chansons en dehors du spectacle ou des vidéos, ce sera possible à partir du 1er décembre, écrit-elle ainsi sur Instagram. Enregistrement studio de 13 titres que vous avez pu entendre en télé, en spectacle ou sur YouTube, disponible sur toutes les plateformes (Spotify, Deezer, Amazon Music…) Avec le très talentueux mais néanmoins très flippant Guy Tarrero à la guitare et aux commentaires chelous, l’incroyable @marleneschaff qui vous offre le plus joli chœur que vous n’ayez jamais entendu sur le mot ‘sodomie’, et mon ami @neilfichar qui, de son incroyable voix de ténor prépubère, a réussi l’exploit de rendre hyper jolie une chanson vraiment très sale." Bref, que ce soit en télétravail ou comme futur ️cadeau de Noël, voilà une compile qui pourrait bien contrer la morosité ambiante. "Ce sont des artistes comme toi qui aident la culture à rester en vie", lui glisse ainsi un fan. Celle qui a fait du trash sa marque de fabrique s’amuse même à faire la promo de son album avec… les messages haineux de ses autres fans : "t’es qu’une raciste", "antisémite", "salope" ou encore "Quand on dit que les femmes ne sont pas drôle (sic), en voici la preuve."