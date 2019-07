Lauryn Hill, dont le concert était très attendu dimanche soir à Couleur Café, n'a pas failli à sa réputation.

L'ex-chanteuse des Fugees a fait poireauter le public pendant une heure, alors qu'elle devait clore les festivités sur la scène principale. La star américaine, figure incontournable de la scène hip-hop soul des années 90, s'est fait attendre pendant une heure, laissant DJ Reborn chauffer le public qui l'a huée après 40 minutes de set.

Prévue à 23h00, Lauryn Hill a fini par débarquer sur scène à minuit, accueillie par un concert de sifflets.

La chanteuse n'a ensuite pas réussi à relever la barre, livrant une prestation sans relief devant une foule statique et de plus en plus éparse.

Ce n'est qu'à vingt minutes de la fin qu'elle a enchaîné les tubes, dont l'immanquable "Doo-Woop", suivi notamment de "Fu-Gee-La" et "Ready or Not" des Fugees, tirant le public de sa torpeur. Mais les fans, privés de rappel, seront restés sur leur faim.

Lauryn Hill, dont l'unique album solo "The Miseducation of Lauryn Hill" paru en 1998 reste un chef-d'oeuvre, avait déjà déçu lors de ses dernières apparitions à Forest National et Bercy, où son retard avait été vivement critiqué.