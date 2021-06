Une statue inaugurée, un grand concert symphonique hommage et la sortie très attendue de l’intégrale du live enregistré en 2003 à Bercy. Il n’y a pas à dire, les fans de Johnny seront gâtés dans les jours et les mois à venir.

Une captation presque pirate

Premier rendez-vous ce vendredi 4 juin, avec la sortie en CD, vinyles et DVD, du concert de Bercy enregistré en 2003, dans le cadre de la tournée Plus près de vous. C’est la première fois que Johnny remettait les pieds dans la salle depuis 1995. Une prestation presque qualifiée d’intime malgré les milliers de spectateurs présents car elle contraste avec le gigantisme de la tournée des stades que le chanteur avait proposé juste avant.

Les fans seront ravis, eux qui attendent la sortie de ce concert en images depuis longtemps. Parce que cet enregistrement tient de la captation pirate. En effet, il n’était pas du tout prévu que des caméras filment l’événement en raison de la commercialisation du DVD mise en boîte quelques mois plus tôt au Parc de Princes. “Pour des raisons X, on nous avait dit : ‘Non, on ne captera pas le concert de Bercy’. Mais nous, on l’a tourné avec Johnny quand même. On s’est dit : ‘Non, ils vont nous envoyer les huissiers, c’est pas grave c’est rock’n’roll !”, a expliqué Michel Jankielewicz qui s’occupait des affaires de Johnny à l’époque.

Cet enregistrement est aussi très attendu parce qu'il contient l'interprétation inédite sur scène du titre "Le coeur en deux" qui date de 1977.

Dolby Atmos

Et pour les mordus d’expériences sonores ultimes, ce concert sera à écouter en ligne sur les plateformes Tidal et Amazon Music, toujours ce vendredi, en version Dolby Atmos. Une première. Pour en profiter, il faut évidemment disposer de l’équipement adéquat faute de quoi, le rendu ne différera pas de celui d’une écoute sur du matériel tout ce qu’il y a de plus banal.

Bercy, the place to be

Le 14 septembre prochain, c’est encore du côté de Bercy, devenu l’AccorHotels Arena, que les inconditionnels du rocker auront rendez-vous. Pour assister à l’inauguration de la statue de l’idole des jeunes mais aussi, et surtout, pour les chanceux en tout cas, pour vivre l’hommage en musique qui lui sera rendu. Le lieu n’a pas été choisi au hasard, pas plus que la date. Johnny a foulé près de 100 fois la scène de Bercy, un record à ce jour inégalé. Et la première remonte au 15 septembre 1987…

C’est Le Parisien qui a vendu la mèche. Un show symphonique sera organisé dans la salle avec un casting qui en jette : Patrick Bruel, Pascal Obispo, Calogero, Julien Doré, Louane, Christophe Maé, Kendji Girac, Slimane, Maxim Nucci (alias Yodelice), Gérald De Palmas et même… Gad Elmaleh. Tout ce beau monde sera sous la baguette d’Yvan Cassar qui était aux manettes derrière les deux albums symphoniques posthumes du Taulier. Les places pour cet événement seront mises en vente ce jeudi 3 juin, au prix de 35 euros. Il n’y en aura pas pour tout le monde puisque 10 000 spectateurs seront autorisés, pas plus.

Le jour de la réconciliation?

Ce double rendez-vous sera-t-il aussi l’occasion d’enterrer définitivement la hache de guerre entre les clans Hallyday ? Qui sait ? En tout cas, Laetitia Hallyday a invité Laura Smet et David Hallyday à participer à la journée. Même si l’affaire de l’héritage du rocker est désormais scellée, l’accord intervenu entre les enfants de Johnny et sa veuve n’avait pas fait disparaître l’animosité qui habitait les uns et les autres. Quelques phrases piquantes avaient encore fait couler de l’encre dans la presse juste après sa divulgation publique, en particulier entre Laura Smet et laetitia Hallyday.