Le 28 août 1985, le jour où Renaud a basculé dans la dépression, l'alcool et les emmerdes MusiqueInterview Charles Van Dievort © Reporters

Invité à se produire en URSS à l’occasion du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, Renaud entame "Le Déserteur", chanson pacifiste, devant 10 000 personnes dans le parc Gorki, à Moscou. À ce moment-là, un tiers du public se lève et quitte les lieux, comme si tout était organisé à l'avance. Un traumatisme pour le chanteur. C’est le début de sa descente aux enfers. "C’était la fin de ses illusions. L’URSS n’était plus la patrie des travailleurs, du prolétariat, c’était une dictature où la liberté d’expression n’existait pas et où il y avait une répression féroce, explique David Séchan, son frère jumeau.