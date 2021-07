Dusty Hill, bassiste de ZZ Top, est décédé, a annoncé mercredi le groupe de rock américain sur son site internet. Il avait 72 ans. Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie) ont publié sur Facebook un message: "Nous sommes attristés par la nouvelle d'aujourd'hui : notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil à la maison à Houston, Texas. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et un engagement durable à fournir ce fond monumental au « Top ». Nous serons à jamais connectés à ce « Blues Shuffle in C. »