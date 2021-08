D'Elton John à Yoko Ono, de Paul McCartney à Roger Daltrey, de Ringo Starr à Roger Taylor, le monde du rock a unanimement rendu hommage à Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones décédé ce mardi à l'âge de 80 ans. Mick Jagger n'a pas fait exception, bien évidemment, mais a fait preuve d'énormément de sobriété, en publiant sur Twitter une photo de son ami, hilare en train de jouer de la batterie. Ketih Richards l'a suivi dans cette voie, avec une photo des instruments de son ami sur lesquels est pendu ce simple mot: "Closed".

"Charlie était un mari, un père et un grand-père aimant et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs de sa génération" a fait savoir le groupe via un communiqué.

Le biographe de Charlie Watts, Tony Barrell, qui avait publié Born To Drum: The Truth About The World’s Greatest Drummers, lui, s'est ouvertement prononcé sur la poursuite des activités des Rolling Stones." Si j'étais les Stones, je dirais non et je retirerais la prise, par respect pour Charlie. Parce que cela ne sera plus jamais la même chose sans lui. ils pourraient continuer, Je ne sais pas. Il faut voir ce que pensent Jagger, Richards et les autres, mais si j'étais eux, par respect, j'arrêterais là."

Selon lui, Charlie Watts tenait aussi lieu de médiateur dans la formation. "C'est souvent le batteur qui joue le rôle diplomate dans le groupe, celui qui empêcherles gens de se disputer. Et Charlie arrangeait les choses avec un peu d'humour sec. C'était un excellent arbitre."

Du 26 septembre au 20 novembre, les Stones doivent donner 13 concerts aux USA, dans le cadre du US No Filter Tour, avec Steve Jordan à la batterie. D'ores et déjà, beaucoup estiment qu'il s'agira de la tournée d'adieu du groupe.