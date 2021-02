Telle est l'idée lancée par le député wallon qui avait d'ailleurs fait une sortie remarquée la semaine dernière au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son discours intitulévu que le secteur reste l'un des oubliés de la crise sanitaire malgré une conférence interministérielle à ce sujet jeudi dernier et un nouveau comité de concertation le lendemain. Son passage est à revoir ici sur son compte Facebook . "

Ce week-end, le boss des Francofolies de Spa (qui espère toujours pouvoir mettre en place son festival cet été) a donc lancé cette idée de la culture pour tous. "Pour soutenir la Culture, les Artistes, qui nous permettent de nous évader dans ces moments de confinement, offrons-nous de la Culture" Pour ce faire, Charles Gardier, présentera chaque jour, jusqu'à la Saint-Valentin (au moins!) une idée de cadeau-culture et/ou un artiste différent. Le but étant que la culture fasse partie des cadeaux qu'on peut offrir aux personnes qu'on aime. Et incite tout en chacun à faire de même. "Partagez vous aussi vos coups de cœur ! J'attends vos suggestions !", écrit celui qui lance ainsi aussi le hashtag #OffronsNousdelaCulture et une photo de profil pour soutenir l'action. Son premier coup de coeur? Céléna Sophia dont il nous parle ici.