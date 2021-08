Le voici enfin ce nouvel album de Kanye West qui semblait ne jamais devoir voir le jour tant il a été reporté à de nombreuses reprises. Il semble que jusqu’à la dernière minute, le rappeur américain a retouché ceci ou cela suite à des sessions d’écoutes dans des stades réaménagés de façon plus que surprenante.

Il se dit même que la sortie ce dimanche de Donda, titre de ce dixième opus, était prématurée. La faute à la maison de disques, a laissé entendre le maître d’œuvre. D’où cette rumeur qui veut qu’entre la version disponible sur les plateformes d’écoute en ligne et celle qui sera proposée sur support physique, il pourrait encore y avoir des modifications.

Donda est le second album que Kanye West dédie à sa mère, Donda West, décédée en 2007. Le premier, 808s and Heartbreak, publié l’année suivant sa disparition, avait fait de lui une super star avec un virage plus RnB et pop. La cuvée 2021 suit-elle les mêmes traces ?

Jésus

Premier constat : le rappeur US s’est lâché sur Donda. Le menu est pour le moins copieux avec 27 titres dont deux seulement affichent moins de 2 minutes au compteur. Et à eux seuls, “Jesus Lord” et “Jesus Lord Pt.2” totalisent respectivement 8 minutes 58 secondes et 11 minutes 30 secondes. On appelle cela des morceaux de bravoure, même si ce ne sont pas forcément les plus marquants du disque.

Quoi qu’il en soit, Kanye West livre une œuvre qui flirte avec les deux heures d’écoute. C’est qu’il en a des choses à dire. Sur Dieu, Jésus, la foi et la religion avant tout. Les thèmes sont omniprésents sur Donda comme sur ses précédentes productions depuis des années. Les titres “Jesus Lord” et “Jesus Lord Pt. 2” parlent d’eux-mêmes, tout comme “Praise God” et son sermon, ainsi que “God Breathed” et ses chœurs que l’on croit tout droit sortis d’un monastère. Ajoutez à cela une sortie effectuée un dimanche, jour du Seigneur, au lieu du vendredi comme il est de coutume désormais dans l’industrie du disque.

Kim Kardashian

Autre thématique incontournable : sa très médiatisée rupture avec Kim Kardashian. Elle s’invite au gré des plages par des allusions. Notamment dans “Lord I Need You”. Mais aussi de la promo, ce qui ne manque pas de surprendre parce que le couple est en instance de divorce. Pourtant, Kim Kardashian était présente lors des sessions d’écoute de Donda. Elle s’est aussi fendue d’éloges sur ce nouvel album. Ses titres préférés sont “Come To Life”, “Lord I Need You”, “Hurricane” “OK OK pt. 2” et “Donda”, à ne pas confondre avec “Donda Chant”, l’insupportable ouverture du disque de 52 secondes qui, pour peu, vous fait immédiatement renoncer à tout ce qui suit…

Les bons, la brute et autres featurings polémiques

Des choses à dire, le rappeur en a aussi sur sa mère à qui cet album est donc dédié. Et sur le Canadien Drake, son pire cauchemar semble-t-il.

Généreux dans la quantité et le propos, Kanye West, qui souhaite désormais se faire appeler Ye, l’est aussi sur le plan des invités. Il est probablement le seul à pouvoir réunir la dream team alignée sur Donda. On y croise Ariana Grande (“Donda”), The Weeknd et Lil Baby (“Hurricane”), Jay-Z (“Jail”), Travis Scott (“Praise God”), Young Thug (“Remote Control”), pop Smoke (“Tell The Vision”), Playboy Carti (“Junya” et “Junya pt. 2”), et bien d’autres. Ce casting n’est cependant pas exempt de tout reproche. Un titre focalise l’attention : “Jail pt. 2” et ses featurings signés DaBaby et Marilyn Manson. Le premier a fait l’objet de déprogrammations lors des festivals en raison des propos sexistes et homophobes qu’il a proférés. Le second fait l’objet de plusieurs accusations pour harcèlement et surtout viols. Ça fait tache. Quant à Chris Brown, auteur et compositeur du morceau “New Again”, il a été condamné en 2009 pour coups et blessures sur la personne de Rihanna…

Un album à dompter

À l’écoute, Donda n’évite pas l’écueil souvent fait aux albums fleuves comme Sandinista ! de The Clash, par exemple. On finit par se perdre dans le dédale. Trop de titres, trop de diversité, trop de choses à retenir et trop peu de temps pour écouter l’objet sereinement.

Quelques titres rentrent cependant dans l’oreille pour ne plus en sortir. C’est le cas du très inspiré “’God Breathed”, d’“Hurricane”, de “Jail” et ses accents rock, de “Ok Ok” avec sa basse abyssale, de l’envoûtant “Moon” et de la pépite qu’est "Come to Life”. "New Again" fait aussi son petit effet malgré le grief lié à Chris Brown évoqué plus haut. Enfin, la basse de “Believe What I Say” invite à faire la fête. Encore faut-il que le texte s’y prête, ce qui n’est pas tout à fait le cas.

Il est impossible de faire le tour de ce plat de résistance qu’est Donda à la première écoute. Ni sur le plan musical, ni sur celui du propos. Il faut y revenir et prendre du temps pour apprivoiser cet album qui avait tout d’une arlésienne, à savoir un disque que l’on pensait ne jamais voir se matérialiser.