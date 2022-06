"Dancing Queen", "Super Trouper", "Honey, Honey" ou encore "Waterloo", une chanson d'ABBA à la radio et le titre entraînant vous reste en tête toute la journée. Imaginez alors votre "feel good" attitude après une soirée remplie de tubes du groupe suédois. A partir du 20 janvier prochain, Forest National accueillera la version 100 % belge deUne 87e version pour la comédie musicale à succès qui a été jouée dans le monde entier.

Après de longues journées de casting sur la scène de Forest National - plus de 600 personnes se sont présentées -, le nom des comédiens qui participeront à la comédie musicale ont été dévoilés. L'actrice française Léovanie Raud décroche le rôle principal de Donna, interprétée par Meryl Streep au cinéma. Mère de famille célibataire, elle va devoir trouver qui est le véritable père de sa fille Sophie. "Jouer Donna dans Mamma Mia!, c'est quand même quelque chose! C'est un spectacle mythique", explique la comédienne. "Je pense que c'était un rendez-vous que je devais avoir parce qu'il y a onze ans, j'avais décroché le rôle de doublure du personnage de Donna pour la version française mais j'avais refusé parce que je ne me sentais pas légitime pour jouer ce rôle là. Quand on m'a appelé pour passer le casting cette fois-ci, je n'ai pas hésité. Je me sentais plus en phase avec le personnage. Et plus, le message véhiculé par la comédie musicale est très intéressant et actuel. Ce spectacle dresse le portrait de femmes inspirantes qui assument et revendiquent leurs choix.Ces personnages peuvent parler à beaucoup de femmes."

Pour se préparer au mieux au casting, Léovanie Raud a passé un coup de fil à Claire Guyot, interprète de Donna dans la version française de la comédie musicale. "Elle m'a donné des pistes. A côté de ça, je n'ai pas trop voulu regarder à nouveau ce qui avait déjà été fait. J'aimerais apporter ma propre touche au personnage."

"L'univers de "Mamma Mia!" donne la pêche"

Donna et ses meilleures amies, Rosie et Tanya forme le groupe Donna and the Dynamos. Isabelle de Hertogh, interprète de Rosie, avoue avoir directement été intéressée par le sujet. "Quand ma directrice de casting m'a parlé de Mamma mia!, ça a tout de suite fait "boum boum" dans mon coeur. Les musiques sont intemporelles et bien écrites, l'univers donne la pêche", confie l'actrice que l'on a notamment déjà pu voir aux côtés de Johnny Hallyday dans "Salaud, on t'aime!".

De son côté, Tanya est incarnée par Tania Garbarski (Coco, La chance de ma vie, Je te survivrai). "Quand on m'a proposé de participer au casting, je me suis demandée si j'allais être à la hauteur parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de comédies musicales. Ces dernières années, tous mes projets étaient plutôt tournés vers le cinéma, la télévision et le théâtre. Je travaillerai probablement deux fois plus que ceux qui ont l'habitude de chanter régulièrement", explique l'épouse de l'acteur belge Charlie Dupont. "Je me réjouis de faire partie d'un projet comme celui-là après ces deux dernières années lugubres. On va essayer de donner un peu de bonheur aux gens."

"Mamma Mia!" à Forest National – A partir du 20 janvier 2023

Infos et tickets : mammamia-musical.be