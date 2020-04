#restezchezvous.

Plus que jamais, ce hashtag doit et va être martelé. La météo printanière des prochains jours fait craindre un relâchement, qui serait coupable, des règles de confinement. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoit Cerexhe a eu la sympathique idée de faire appel à quelques stars de sa commune pour relayer le message, notamment auprès des jeunes : RESTEZ CHEZ VOUS !

" L’appel des espaces verts risque d’être très fort ce week-end, dit-il. Même si nous allons renforcer le cadre policier et celui des gardiens de la paix, le but n’est pas de sanctionner à tout prix. Je préfère la prévention. Notre commune est très verte et compte de nombreux jeunes, sportifs ou non, et nous voulons les sensibiliser à ce comportement citoyen. Pour les atteindre, nous avons fait appel à des vedettes de leur génération qui ont un lien avec la commune. Le message va, je l'espère, être amplifié. "

La star numéro 1 se nomme Henri PFR. Le célèbre DJ belge a de fortes attaches avec Woluwe-Saint-Pierre où ses parents habitent et où il a vécu. Aujourd’hui confiné à… Lyon chez sa chérie, l’influenceuse Enjoy Phénix, il a accepté de tourner une courte vidéo pour récupercuter le message auprès de ses (jeunes) fans. D’autres personnalités ont également joué le jue : Thomas Chatelle (ex-footballeur), Philippe SImar (hockeyeur), Thibaut Roland (RTBF qui habite la commune) et un chef scout. Avec tous le même slogan : RESTEZ CHEZ VOUS