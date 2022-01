Il avait été admis dans un hôpital de Nashville, dans le courant de la semaine, Il s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi.

Choisir Meat Loaf - "Pain de viande" - pour nom de scène n'était pas banal. Mais l'homme ne l'était pas. Né Marvin Lee Aday à Dallas, Texas, le 27septembre 1947, a passé une partie de son enfance... dans les bars, qu'il écumait avec sa mère, à la recherche d'un père alcoolique. C'est à ce dernier qu'il devrait son surnom. Bien qu'un autre légende prétende que c'est à son embonpoint (120 kilos, quand il était au lycée) qu'il le devrait: un prof de sport l'en aurait affublé après qu'il lui ait écrasé le pied.

Ses débuts musicaux ont lieu à Los Angeles, où il se produit avec un groupe, sous le nom de Meat Loaf Soul. Il joue, notamment, en première partie de Van Morrison et devant une certaine Janis Joplin. Malgré des propositions alléchantes de l'industrie du disque - on lui propose trois contrats - il décline et préfère attendre son heure. Le groupe change plusieurs fois de nom, le feu sacré en semble plus y être vraiment et le band se disloque.

Meat Loaf vit alors de petit boulot, dont celui de gardien de parking. C'est là qu'il fait une rencontre qui va changer sa vie: on lui propose d'auditionner pour la comédie musicale "Hair". Engagé, il part en tournée et se fait un petit nom. Il enregistre un album avec Stoney Murphy, qui a son petit succès mais revient ses camarades chevelus à Broadway.

En 1975, c'est un autre show musical qui va donner un autre tour à sa carrière: il intègre le spectacle "The Rocky Horror Show" qui, vu le succès, donnera un film: "The Rocky Horror Picture Show". Il y incarne Eddie Nouveau tournant, donc. Une des chansons qu'il interprète, "Paradise by the Dashboard Light" deviendra d'ailleurs l'une de ses plus connues et il l'enregistrera avec la chanteuse et actrice Ellen Foley.

Avec son complice de toujours, Jim Steinman, il travaille ensuie sur le projet "Neverland", inspiré de Peter Pan. C'est pour ce spectacle qu'il écrit "Bat Out Of Hell", qui deviendra son titre emblématique et le nom d'un album qui se vendra à 40 millions d'exemplaires. Pas étonnant que deux suites - "Bat Out Of Hell II" et "Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose" - aient été mises en boîte. C'est sur le deuxième album que figure la chanson "I'd Do Anything for Love (But I Wont't Do That", sans doute son titre le plus connu dans notre pays.

Au cinéma, outre le formidable "Rocky Horror", Meat Loaf viendra montrer sa trombine dans "Wayne's World", "Black Dog", "La tête dans le carton à chapeau", "Fight club" ou encore "Beautiful Boy". Il était également régulièrement invité en "guest" sur des séries télévisées, notamment "Monk", "Dr. House" ou "Glee".

"C'est le coeur brisé que nous vous annonçons que l'incomparable Meat Loal est mort cette nuit, avec sa femme Deborah à ses côtés", a fait savoir son agent. Ses filles Pearl et Amanda ainsi que des amis proches avaient eu l'occasion de partager des moments avec lui, ces dernières 24 heures."

"Nous savons à quel point il comptait pour beaucoup d'entre vous et nous apprécions vraiment l'amour et le soutien que vous nous apportez dans cette période de deuil. Nous avons perdu un artiste inspirant et un homme magnifique", a tenu à partager la famille de Meat Loaf dans un communiqué.