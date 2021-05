L'artiste, rendu célèbre par une publicité pour des jeans, est décédé à l'âge de 59 ans des suites d'une longue maladie, a indiqué un ami de sa famille à PA. Nick Kamen est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Sur les réseaux sociaux, des célébrités ont présenté leurs condoléances à la famille. "R.I.P. au plus bel et au plus doux des hommes Nick Kamen", a écrit le chanteur Boy George sur Instagram, légendant une photo ancienne de Nick Kamen et de lui-même.

Le chanteur, né le 15 avril 1962 à Harlow dans le comté britannique d'Essex, avait joué dans un spot publicitaire pour la marque de jeans Levi's en 1985. On l'y voyait se déshabiller dans un lavoir automatique. Kamen s'était ensuite lancé dans une carrière musicale, publiant son premier album "Each Time You Break My Heart" en 1986. Le single du même nom, produit par la pop star américaine Madonna, s'était hissé à la cinquième place des hit-parades britanniques. Il avait renoué avec le succès en 1990 avec son tube "I Promised Myself", qui avait atteint la cinquième place en Allemagne mais n'avait pas dépassé la 50e place dans son pays natal.