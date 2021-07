"C'est avec le plus profond regret que nous devons annoncer la mort de notre frère, notre ami, et véritable légende du heavy metal. Mike Howe est décédé ce matin chez lui à Eureka, en Californie. Nous sommes dévastés et les mots nous manquent. Merci de respecter notre intimité et celle de sa famille pendant ce moment difficile", ont indiqué les membres de Metal Church sur Twitter.

Mike Howe était né le 21 août 1965 à Taylor, Michigan. Il avait rejoint Metal Church en 1988 en tant que chanteur, en remplacement de David Wayne, et avait contribué à des albums tels que "Blessing in Disguise" (1989), "The Human Factor" (1991) et "Hanging in the Balance" (1993). En 1994, il avait mis sa carrière musicale sur pause pour fonder une famille, avant de retrouver le groupe en avril 2015 pour les derniers albums XI (2016), Damned If You Do (2018) et From The Vault (2020).

La cause de son décès n'a pas été communiquée.