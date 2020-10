Avec N’attendons pas, son troisième album, le chanteur trace un peu plus la voie rêveuse et romantique qui a fait sa popularité.

Et Dieu créa le gendre idéal. Pour une mystérieuse et insondable raison, il le fît naître à Pau, dans le sud de la France, il y a un peu plus de 29 ans. Dès ses premières années, l’enfant est souriant, volontaire, intelligent, pratiquant sans être dogmatique, et d’une profonde gentillesse sans sombrer dans la niaiserie. En élève appliqué, le jeune homme “monte sur Paris” à sa majorité, apprend la rigueur à Saint-Cyr, le management à Londres, et même le stylisme pour éviter d’aller s’enfermer dans les chiffres.