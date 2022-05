Le coach vocal de Lara Fabian, le Belge Pierre-Yves Duchesne, lance son école de chant dans notre capitale. Premier casting ce samedi

Ça y est, enfin, j’ouvre un campus à Bruxelles !, se réjouit d’emblée Pierre-Yves Duchesne, fondateur en 2004 de la prestigieuse AICOM (Académie internationale de comédie musicale) à Paris, qui s’installe désormais aussi à Bruxelles en septembre prochain. "Depuis 2012, on avait ce projet-là. C’était un peu tombé à l’eau puis il y a eu le Covid et cette année, ça y est, nous avons un développement national et international."