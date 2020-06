La découverte de "La nuit avec moi" constitue une surprise pour Universal.

Nous vous l’annoncions voici près de dix jours : le coffret sobrement intitulé Johnny 69 recèle une rareté qui devrait faire saliver les fans. Un morceau inédit, "La nuit avec moi", qui avait été enregistré pour l’album Rivière… ouvre ton lit mais non retenu finalement.

Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, a évoqué sa découverte, disponible depuis ce week-end. "Je n’ai pas d’explication ; musicalement, c’est dans la même veine que le reste de l’album, avec guitare-basse-batterie, c’est assez rock", a-t-il expliqué à l’AFP. "On a essayé de le restituer dans l’intention de l’époque, c’est-à-dire que Johnny était parti chercher à Londres - c’est l’interprète français qui a le plus enregistré en Angleterre ou aux États-Unis - un son particulier, avec les instruments en avant."

Le morceau se trouvait sur les bandes d’enregistrement de l’époque, qualifiées de "trésor" et conservées "à hygrométrie et température constantes dans un entrepôt aux environs de Paris".

Une telle trouvaille va évidemment éveiller la curiosité des inconditionnels de Johnny, mais aussi les faire rêver à d’autres pépites dont ils n’avaient jamais entendu parler jusqu’ici et qui dorment peut-être, elles aussi, dans les archives. Mais Xavier Perrot tient à modérer leur enthousiasme. "Il n’est pas impossible qu’on en trouve d’autres, mais je ne peux pas le garantir, il n’y a pas de règles. À mon avis, si on en trouve, ça se comptera sur les doigts d’une main. Avec le numérique, on peut tout conserver d’une session d’enregistrement. Mais avec des bandes, quand il fallait faire de la place, certains choix ont été radicaux et des choses ont été forcément supprimées."