Après Gims, Ninho et M. Pokora, c'est le groupe français Tryo qui a annoncé qu'il ne monterait pas sur scène pour son concert prévu le 13 mars à l'AccorHotels Arena de Bercy.

Un show anniversaire pour fêter 25 ans de carrière, une mise en scène spéciale et de nombreux invités: la soirée s'annonçait exceptionnelle pour les fans de Tryo. Mais ils devront patienter deux mois supplémentaires pour assister au spectacle du groupe, contraint de déplacer la date de l'événement à cause de l'épidémie de coronavirus et "suite à la décision d'interdire jusqu'à nouvel ordre les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé, et à l'interdiction préfectorale en découlant".

Le concert aura donc lieu le 23 mai à 20h, toujours au même endroit. Et les billets achetés pour le 13 mars restent évidemment valable pour la nouvelle date.