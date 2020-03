En raison du coronavirus et des mesures prises par le gouvernement, l’événement initialement programmé le 29 avril est reporté à l’automne.

L’annonce était attendue, ce n’était qu’une question de temps. Elle est tombée ce vendredi : la journée Music For Bricks qui devait avoir lieu le 29 avril au Palais 12 est reportée au 21 octobre, ce qui n’a pas été une mince affaire étant donné l’affiche proposée : Alice on the Roof, Selah Sue, Coely, Henri PFR, Kid Noize, Loïc Nottet, Clouseau, Suarez, Blackwave… Le concert n’étant pas annulé, les tickets restent valables, indiquent les organisateurs de l’événement. En cas d’indisponibilité à cette nouvelle date, ceux qui ont acquis un ticket peuvent contacter leur point de vente pour obtenir un échange ou un remboursement.

Rappelons que Music For Bricks n’est pas qu’un concert de six heures sur deux scènes rassemblant une multitude de grands noms, d’artistes confirmés et de talents à découvrir. C’est avant tout un élan de solidarité et de générosité puisque l’ensemble de l’argent collecté à cette occasion servira construire des écoles en Côte d’Ivoire à partir de briques de plastique recyclé en partenariat avec l’Unicef.

© D.R.



“Le monde tournerait vachement mieux si on arrêtait de regarder son nombril et si on se posait les bonnes questions”, faisait remarquer Henri PFR lors de son passage à la DH pour présenter le projet Music For Bricks. “On participe à construire un futur pour des enfants, dit-il. Tout est génial dans les briques qui serviront à construire les écoles. Elles sont écologiques, car faites avec du plastique recyclé ramassé dans les rues et compacté grâce à une nouvelle technologie. Plusieurs tonnes de déchets seront donc collectées. Ces briques coûtent deux fois moins cher que les autres, elles sont plus légères, plus résistantes au vent et isolent mieux. Elles ont aussi une durée de vie de plus de 100 ans. Et il y a une dimension économique locale également puisqu’elles seront fabriquées par une entreprise ivoirienne (construite par l’Unicef, NdlR.).”