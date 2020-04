Voici où et comment regarder ou écouter cet événement exceptionnel.

"Je suis vraiment honorée d’avoir l’opportunité de soutenir cette cause aux côtés d’artistes que j’aime énormément, notamment Billie Eillish, Paul McCartney ou encore Christine And The Queens.” À quelques heures du coup d’envoi du grand concert mis sur pied par Lady Gaga en collaboration avec l’association Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Angèle a adressé un message à ses fans dans lequel elle remercie toutes les personnes qui tous les jours sont en première ligne dans la crise sanitaire. Cela va des soignants aux livreurs en passant par le personnel des magasins de première nécessité, etc. Elle a également une pensée pour les organisateurs des festivals annulés cet été, ainsi que pour tous ceux qui y contribuent : équipes techniques, artistes, musiciens, danseurs, etc.

Pour suivre ce concert tout à fait exceptionnel, il y a de nombreuses possibilités. À commencer par les grandes plateformes Internet qui sont toutes au rendez-vous : Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, la plateforme de streaming Tidal, Twitch, Twitter, Yahoo, YouTube.

En télévision, c’est RTL qui chez nous propose de suivre Angèle et les autres prestations. Il va falloir un peu jongler vu la durée de l’événement mais voici ce que la chaîne privée a prévu. Le concert sera à voir en direct sur Plug RTL à partir de deux heures du matin avec une rediffusion dimanche à 18 h 15. Le pré-show est, lui, accessible dès 20 heures sur RTLplay. Radio Contact est aussi dans le coup avec une diffusion de 14h à 16h dimanche. Et une rediffusion entre 22h et minuit.

France 2 a également décidé de diffuser l’événement mais il faudra là aussi jongler un peu. Ça commencera de 21 h 00 à 2 h 00 du matin sur le site france.tv, puis, de 2 h 00 à 4 h 00 du matin, sur France 2. Une rediffusion est programmée le dimanche 19 de 22 h 45 à 00 h 45. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent un horaire à la carte, il restera la rediffusion sur le replay de France.tv. Attention, le spectacle ne sera accessible que pendant 72 heures.

Voici les artistes qui se produisent lors du pré-show, à partir de 18 heures. Angèle en fait partie.

Adam Lambert • Andra Day • Angèle • Anitta • Annie Lennox • Becky G • Ben Platt • Billy Ray Cyrus • Black Coffee • Bridget Moynahan • Burna Boy • Cassper Nyovest • Charlie Puth • Christine and the Queens • Common • Connie Britton • Danai Gurira • Delta Goodrem • Don Cheadle • Eason Chan • Ellie Goulding • Erin Richards • Finneas • Heidi Klum • Hozier • Hussain Al Jasmi • Jack Black • Jacky Cheung • Jack Johnson • Jameela Jamil • James McAvoy • Jason Segel • Jennifer Hudson • Jess Glynne • Jessie J • Jessie Reyez • John Legend • Juanes • Kesha • Lady Antebellum • Lang Lang • Leslie Odom Jr. • Lewis Hamilton • Liam Payne • Lili Reinhart • Lilly Singh • Lindsey Vonn • Lisa Mishra • Lola Lennox • Luis Fonsi • Maren Morris • Matt Bomer • Megan Rapinoe • Michael Bublé • Milky Chance • Naomi Osaka • Natti Natasha • Niall Horan • Nomzamo Mbatha • PK Subban • Picture This • Rita Ora • Samuel L Jackson • Sarah Jessica Parker • Sebastián Yatra • Sheryl Crow • Sho Madjozi • Soffi Tukker • SuperM • The Killers • Tim Gunn • Vishal Mishra • Zucchero

Voici la liste des artistes qui se produisent à l'occasion du concert principal à partir de 2 heures du matin:

Amy Poehler • Andrea Bocelli • Awkwafina • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong of Green Day • Burna Boy • Camila Cabello • Céline Dion • Chris Martin • David Beckham • Eddie Vedder • Ellen DeGeneres • Elton John • Idris and Sabrina Elba • J Balvin • Jennifer Lopez • John Legend • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Lady Gaga • Lang Lang • Lizzo • LL Cool J • Lupita Nyong’o • Maluma • Oprah Winfrey • Paul McCartney • Pharrell Williams • Priyanka Chopra Jonas • Sam Smith • Shah Rukh Khan • Shawn Mendes • Stevie Wonder • Taylor Swift • Usher