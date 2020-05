Le concours Reine Elisabeth de piano de mai 2020 est reporté au mois de mai 2021 en raison de la crise sanitaire, annonce l'organisation mercredi. Les sessions suivantes seront elles aussi décalées d'un an.

De nouvelles dates ont été fixées pour les épreuves: la première aura lieu du 3 au 8 mai 2021, la demi-finale du 10 au 15 mai, et la finale avec le Belgian National Orchestra s'étendra du 24 au 29 mai. Les récitals des lauréats se tiendront ensuite les 2 et 3 juin 2021, suivis par les concerts quelques jours plus tard. Toutes les sessions prévues seront décalées d'une année. Le concours de violoncelle, prévu en 2021, sera donc organisé en 2022, celui de chant en 2023 et le violon en 2024. L'âge limite des candidats sera aussi relevé d'un an, pour le cycle complet des sessions, soit jusqu'au concours de piano de 2025. Les détenteurs de tickets ou abonnements pour l'épreuve de piano 2020 recevront un courriel de Flagey ou Bozar pour les modalités de report ou remboursement.