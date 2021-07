Tandis qu’en France, des milliers de personnes descendent dans les rues pour dire non au pass sanitaire et, pour certains, à la vaccination, Alain Souchon, de passage en Bretagne pour un festival, a fait entendre sa voix dans le "Télégramme" de Brest.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que La Souche n’est pas content. “C’est extraordinaire ces gens qui n’y connaissent rien mais sont contre, par principe. On vit dans un monde de fous ! On sait bien pourtant, que c’est la seule façon d’atteindre l’immunité collective et d’éviter de retomber dans les mêmes galères”, a-t-il confié au quotidien.

Pour lui qui, comme tant d’autres artistes, a été coupé de son public pendant de longs mois, dire non à la vaccination est totalement incompréhensible. “On sort peu à peu du cauchemar même si le danger rôde encore”, ajoute-t-il.

Les chiffres repartent effectivement à la hausse dans de nombreux pays européens. Ce qui, outre le priver de scène, risquerait aussi de faire de nombreux morts, le met hors de lui. “On a la chance de disposer de vaccins mais pas mal de gens hésitent encore ou refusent de se faire vacciner. Il y a d’autres pays plus pauvres dans le monde où les gens voudraient bien mais n’y ont pas accès.”

L’artiste, lui, n’a pas hésité une seconde à se faire piquer. Afin de pouvoir (en) chanter à nouveau.