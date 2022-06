Cela faisait plus de 10 ans que le Parc des Princes n’avait plus accueilli de concert. Le dernier remontait à 2012 avec Green Day. Samedi, l’enceinte a sacré DJ Snake, inconditionnel du PSG faut-il le rappeler et qui donc ne pouvait pas choisir un lieu plus emblématique, lors d’un show grandiose joué devant plus de 60 000 fans. “Depuis tout petit, je viens dans ce stade supporter mon équipe de foot et se retrouver ce soir pour un concert solo chez moi, dans cette ville, c’est un truc de ouf”, a déclaré l’artiste français le plus écouté dans le monde.

Pour l’occasion, DJ Snake était bien entouré. Omar Sy (aficionado de l'Olympique de Marseille!) a joué les ambianceurs, Khaled a interprété deux titres dont son tube “Aïcha”.

David Guetta était de la partie. “Sans David, il n’y a pas de Snake”, a-t-il dit.

Stromae était aussi à l'affiche de ce concert de près de 3 heures. Il a interprété “Alors on danse” (entâché par quelques soucis techniques, malheureusement) et l'excellent “L’enfer” remixé par le maître de lieux.