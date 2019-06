Toutes les belles histoires ont une fin.

Et le départ de Kiss marque la fin d'un règne de plus de 46 ans sur la planète rock. On ne compte plus les formations qui ont été influencées par le groupe tant d'un point de vue scénique que musical. En offrant l'ouverture de ses concerts à des groupes comme Iron Maiden, Motörhead, Metallica ou autre Mötley Crüe, Kiss aura permis à certains groupes de connaître la notoriété qui a été la leur.

La tournée d'adieu du groupe légendaire est d'ailleurs passée par la Belgique dimanche soir en clôture de la 24ème édition du Graspop Metal Meeting qui s'est tenue à Dessel ce week-end.

Un show au cours duquel les quatre musiciens ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour interpréter 20 titres incontournables de leur répertoire.

Même s'il aura fallu attendre l'entrée en matière sur Deuce, au troisième morceau, pour voir le groupe entrer dans le vif du sujet, le succès a été au rendez-vous.

