"On a du mal à intégrer qu’il n’est plus là…" raconte la cheffe Hélène Darroze - grande amie de Laeticia Hallyday - au sujet de Johnny dans Vivement Dimanche. "Quand on le voit chanter là, on ne peut pas imaginer qu’il soit parti. C’est ce que me disait Laeticia il y a encore… hier soir, c’était hier soir d’ailleurs. Et elle disait : ‘J’ai l’impression que la porte va s’ouvrir et qu’il va arriver.’ Et c’est impossible à vivre."