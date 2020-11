À l’heure où la culture est impactée durant cette crise sanitaire, le célèbre DJ à la tête de singe ouvre son magasin de vélos électriques.

Privé de concerts et autres événements suite à la crise sanitaire, le DJ carolo a sauté sur une opportunité qu’il ne pouvait refuser. Même si l’artiste de 38 ans assure ne pas y chercher de "plan commercial" derrière toute cette nouvelle activité. "Il est toujours maladroit aujourd’hui dans la culture et le contexte actuel d’organiser quelque chose, constate Kid Noize, conscient du temps qu’il faut pour bien mettre un événement en place. Comme chaque semaine le gouvernement change ses plans, le manque de constance fait que rien n’est possible dans notre secteur. Ce qui est donc très démoralisant."

(...)