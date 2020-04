Avec sa prestation à Miami, le DJ français a récolté plus de 700000 dollars en 90 minutes.

Ce n’est pas parce qu’il n’était pas à l’affiche du concert One World : Together At Home que David Guetta se tournait les pouces ce week-end en attendant que se passe le confinement. Samedi soir, le DJ français était derrière ses platines pour 90 minutes de show en direct depuis Miami.

Installé sur le toit d’un immeuble, il a distillé ses mixes les plus ravageurs pour la bonne cause : collecter des fonds afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Et il s’est montré plutôt adroit puisqu’il a rassemblé plus de 700 000 dollars en plus du million de spectateurs qui a visionné sa prestation. C’est infiniment moins que les 128 millions de dollars recueillis à l’occasion du concert mis sur pied par Lady Gaga, mais il était seul pour parvenir à ce résultat.

Le pape français des DJ avait aussi décidé de mettre la main à la poche. Pour chaque dollar ou euro collecté, avait-il annoncé sur Twitter, il en ajouterait un lui-même.

Cet argent, il va verser cet argent à l’Organisation mondiale de la santé, à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et à deux associations américaines procurant de la nourriture aux plus démunis. Dans un tweet, il précise que chaque dollars correspond à 14 repas.