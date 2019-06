20 heures tapantes ce jeudi 6 juin au Kinépolis de Bruxelles, et dans plus de 186 salles en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc et au Canada, Nekfeu diffuse en séance unique son documentaire “Les Etoiles Vagabondes”. Co-réalisé avec Syrine Boulanouar, le long-métrage illustre le nouvel album du rappeur du même nom. Une annonce événement pour un opus très attendu par les fans depuis la sortie de Cyborg en 2016, l'un des albums les plus vendus en 2017 en France.

(...)