L’événement musical devait se tenir début avril.

La décision était attendue, voilà qu’elle est dorénavant confirmée. Le célèbre festival californien Coachella qui devait se tenir les week-ends du 11 et 18 avril est désormais reporté les week-ends du 9 et 16 octobre. Les organisateurs ont suivi les consignes de précaution des autorités sanitaires locales en raison de l’épidémie du Coronavirus. L’année dernière, 200 000 personnes avaient fait le déplacement pour l’événement.

"Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global d’incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté. Nous demandons de suivre la ligne de conduite et les protocoles émises par les responsables de la santé publique", a indiqué l’entreprise Goldenvoice qui organise le festival dans un communiqué. Les festivaliers pourront demander un remboursement s’ils ne sont plus en mesure de s’y rendre.

Le 6 mars dernier, une autre grande manifestation culturelle américaine a aussi été annulée, il s’agit du festival de cinéma et de musique, South By Southwest qui devait avoir lieu mi-mars au Texas. Selon un dernier bilan réalisé par l’AFP, 28 personnes sont décédées du COVID-19 et 910 cas ont été recensés aux Etats-Unis.