Loïc Nottet, Selah Sue, Cali, Oldelaf et d'autres artistes étaient attendus dimanche à partir de 18h00 sur la terrasse panoramique de l'hôtel Warwick à Bruxelles, situé à quelques pas de la Grand-Place.

Ce festival en ligne devait être visible sur internet via la page Facebook de l'événement "Show Must Go Home". Quelques soucis techniques ont toutefois perturbé le spectacle qui est reporté à lundi soir.

"Le 'live' a été victime de son succès", ont indiqué les organisateurs sur la page de l'événement. "Rendez-vous donc demain à 19h00 pour une nouvelle diffusion de notre émission depuis un toit de Bruxelles." Après Lille, Paris et Nice, la première tournée et émission musicale 2.0 sans public de "Show Must Go Home" faisait étape à Bruxelles. Par ces prestations en direct, les artistes ont l'occasion de divertir un peu leur public après l'annonce de l'annulation des festivals cet été. Étaient attendus dimanche soir Selah Sue, Loïc Nottet, Mat Bastard, Yuzmv, Cali, Oldelaf, Fabrice Lig et Kid Noize. Les cinq premières diffusions du "Show Must Go Home" ont rassemblé plus de 4,5 millions d'internautes. L'événement doit encore faire étape à Ibiza et Londres dans les prochaines semaines.