La situation est de plus en plus confuse pour les fans de musique. L'avenir des festivals de l'été est incertain et certains concerts déjà reportés en juin sont désormais repoussés à l'année prochaine.

Communiquer est un art. Un seul mot de travers peut parfois ruiner les plus beaux efforts pour se faire comprendre. C’est encore plus vrai quand il s’agit de transmettre un message par temps de crise. Les organisateurs de Rock Werchter l’ont appris à leurs dépens, eux qui, la semaine dernière encore, relayaient une campagne appelant chacun à rester chez soi, à appliquer les mesures d’hygiène et à prendre soin des gens pour sauver l’été des festivals de musique.

Mercredi, ils ont posté sur la page Instagram du festival, un décompte, 100 jours avant l’édition 2020. Or, dans le même temps, la campagne de promotion de l'événement était suspendue. Tout cela dans un contexte où d’autres grands rendez-vous européens ont déjà décidé d'annuler ou de reporter leur manifestation. C’est le cas de Glastonbury, au Royaume-Uni, qui devait avoir lieu fin juin et passe à la trappe. Ou encore des Nuits Botanique qui chez nous ont déplacées du mois de mai à octobre.

Ces différents messages n’ont pas eu l’effet escompté si l'on en croit le communiqué publié ce mercredi, toujours sur la page Instagram du grand rendez-vous rock brabançon. “Notre publication d'hier n’a pas été notre meilleure idée, nous l’avons bien compris, concèdent les organisateurs qui disent avoir pris note des inquiétudes, des questions et des commentaires de festivaliers. À l’heure qu’il est, s'ils ne peuvent pas garantir la tenue de du festival, l’incertitude étant de mise concernant une extension des mesures de confinement, les équipes qui s'en chargent sont toujours à pied d’œuvre et s’activent pour mettre sur en place la grande messe du rock comme si elle devait être célébrée, peut-on lire.

Pour ajouter à la confusion ambiante, le concert d’Andrea Bocelli initialement programmé le 21 mars au Sportpaleis d’Anvers, et reporté au 9 juin suite aux mesures de confinement, est finalement repoussé à l’année prochaine. Le chanteur italien se produira dans la grande salle anversoise le 23 janvier 2021. Á cette date suffisamment reculée, les choses devraient être rentrée dans l'ordre. Les billets déjà acquis restent valables et la billetterie pour cette nouvelle programmation est ouverte (www.gracialive.be, www.teleticketservice.com, www.fnac.be et les points de vente habituels. Ou au 070.345.345).