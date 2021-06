Huit petites sessions prendront place jusqu'à minuit, réunies sous l'appellation "To be free again". Ces sessions pourront accueillir chacune environ 2.500 spectateurs, entre le 30 juillet et le 14 août. Trois scènes seront installées sur la plage de Zeebrugge mais, contrairement aux autres années, aucun thème n'a été fixé pour cette édition. Le chef Sergio Herman assurera une fois de plus la partie culinaire du festival.

La vente des tickets pour cette édition spéciale démarre dès aujourd'hui/lundi.

Les festivaliers qui avaient déjà acheté leur billet pour l'édition complète 2021 (qui devait avoir lieu 6 au 8 août) pourront l'utiliser l'année prochaine.