Selon Le Parisien, France Télévisions a choisi le fils de Michel Leeb pour participer au prochain concours Eurovision de la chanson, le 16 mai 2020 à Rotterdam.

Musicien de 30 ans, Tom Leeb a baigné dans le jazz de Frank Sinatra et de Nat King Cole que son clown de père écoutait à la maison et chantait sur scène. Celui qui s’est formé à New York au chant et à la guitare s’est aussi fait un prénom comme comédien dans des séries telles que Sous le soleil de Saint-Tropez ou Sections de recherches. Multiprimé en festival d’humour avec son duo Kevin et Tom, le fils de Michel Leeb a sorti son premier album intitulé Recollection chez Roy Music, en septembre 2019. Il a également fait les premières parties de Tom Jones et Sting !