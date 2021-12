Le dernier dinosaure de la chanson et du folklore noir, jaune et rouge n’est plus. L’interprète des célèbres tubes "E Viva Mexico" lors de l’épopée des Diables rouges en 1986, "On a soif" ou encore "Jules César" se décrivait lui-même comme "un vieux crocodile de la musique".

Si en juin dernier, le Grand Jojo, alias Lange Jojo, avait annoncé la fin de sa carrière, personne ne pensait que malgré ses 85 ans, il allait aussi mal. "Je prends ma retraite, tout simplement parce que j’ai été très affecté par le confinement, nous confiait alors celui qui pour l’état civil était Jean Vanobbergen.

(...)