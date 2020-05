Le Bruxellois a livré une version confinée de son tube “Viens boire un p’tit coup à la maison”.

"Allez reste encore un peu à la maison”, c’est le nouveau leitmotiv chanté par le Grand Jojo sur une vidéo postée sur sa page Facebook. Le tout sur l’air de son célébrissime “Allez, viens boire un p’tit coup à la maison”, bien évidemment.

Loin d’avoir le moral dans les chaussettes, le plus populaire des entertainers made in Belgium montre que ce n’est pas un virus, même couronné, qui aura raison de lui. Et pour le faire entendre haut et fort, il a réuni ses amis pour un clip fait avec les moyens du bord comme il le précise, mais qui ne manque pas d’humour et de bonne humeur.

Accordéon, guitare, clavier, contrebasse, chacun a enregistré chez soi. Même le batteur qui, à l’instar de Charly Watts des Stones pour le concert One World : Together At Home, a utilisé sa boîte à outils et son établi comme percussions. Seul regret, c’est très court, moins d’une minute et trente secondes.

Qu’importe, le Grand Jojo joue une fois de plus le boosteur de moral. Il le promet, “bientôt on fera la fête en chantant des chansons” et on boira un petit coup ensemble. En attendant, il invite chacun à rester chez soi, parce qu’il y a toujours un bouquin à relire, un feuilleton à revoir, un paillasson à laver ou nos héros du quotidien à applaudir.

C'est aussi le moment de réécouter la version originale qui pourrait à nouveau être un hymne à l'heure du déconfinement pour les familles et les amis.