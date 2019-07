C’est un jour très important car la fête nationale est une fête incontournable qui signifie l’unité du pays, confie le Grand Jojo, qui sera ce samedi soir en concert - sur la Place du Jeu de Balle à Bruxelles - pour le traditionnel bal national. Mais je n’attends pas la fête nationale pour mettre le drapeau belge sur scène. C’est toujours un grand moment, les gens aiment ça, les Belges sont fortement portés sur nos couleurs nationales." Et Jean Vanobbergen de son vrai nom, qui participe pour la troisième fois à cette grand-messe nationale (sinon il la fête en Espagne avec ses amis), n’hésite jamais non plus à chanter la Brabançonne avec l’arrangement spécial de ses musiciens. "J’y tiens très fort à notre hymne national !"

Pour vous, que représente la Belgique ?

"Au-delà d’être un très beau pays, les gens sont très accueillants chez nous. Il y a une joie de vivre malgré ce qu’on dit, il y a toujours cette bonne humeur. Le Belge est particulier, (...)