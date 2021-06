"Je prends ma retraite, tout simplement parce que j’ai été très affecté par le confinement, nous confie Jean Vanobbergen. Je suis resté assez longtemps inactif, sans bouger, sans rien faire ni voir personne, cela a très très fort affecté mon moral."

L’interprète mythique de "E Viva Mexico" n’avait plus la force de continuer. La faute à la crise sanitaire. "Je ne suis pas malade mais ça se passe dans la tête, explique l’artiste qui fêtera ses 85 ans ce 6 juillet lorsqu’il évoque son dynamisme d’antan désormais perdu. Il faut que je retrouve mes forces et que je bouge car je suis resté un an sans rien faire. J’ai fait la chaise musicale du sofa à la table à manger. Ne plus voir personne et ne plus être en contact avec mon public m’a affaibli. C’est stationnaire. J’espère donc que ce n’est pas définitif. Je connais énormément d’artistes qui ont dit qu’ils aillaient arrêter… Mais bon, pour continuer, il faut être en forme. Si je la retrouve, ce n’est donc pas exclu que je reprenne quelques activités. Mais là, je ne me vois pas refaire des shows aussi speed, vivant et à 100 à l’heure. Je ne veux pas donner aux gens cette image. C’est pourquoi j’ai décidé d’arrêter, pour sortir par la grande porte."