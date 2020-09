Plus de coquillages, plus de paysages tropicaux, plus d’océans à l’horizon. Les plages, elles, demeurent encore. Pour son cinquième album, Julien Doré évoque celles qui disparaissent avec les années ou celles sur lesquelles viennent s’échouer des bateaux de fortune. Dans Aimée, il n’a plus voulu partager ses peines de cœur ou ses désirs amoureux. Il préfère cette fois se recentrer sur l’humain et sur demain, que ce soit au travers de l’urgence climatique, le sort des migrants en passant par l’amitié et l’enfance.

Après avoir quitté Paris pour le sud de la France, là où il a grandi, et plus d’un an sans avoir fait de musique, son "laboratoire de recherche" est prêt à redémarrer, loin de l’agression du bruit et de la célébrité collante. Il retrouve enfin son piano après s’être concentré sur ses chiens, le bricolage et son potager. "J’avais besoin que ma fonction d’artiste soit en équilibre avec l’homme que je suis. Je pense que parfois dans ce métier quand il y a beaucoup d’énergie et de temps qui sont mis sur la zone artistique, avec les tournées, les studios, les interviews, on oublie de se rééquilibrer dans une partie qui est celle qui nourrit le plus nos chansons, qui est celle de notre vie personnelle."

"Tout le monde a quelque chose à dire, sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça." Les premiers mots que pose Julien Doré pour ce projet pour le titre "Barracuda" font office de déclic. "J’ai compris que je voulais m’exprimer plus clairement, plus directement sur des sujets qui ne touchaient pas que mon petit nombril. Je voulais partager mon regard sur ce monde, celui dans lequel je vis et dont je suis aussi responsable."