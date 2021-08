Un site internet évoquant un projet baptisé "ABBA Voyage" a été créé. Il invite les fans à s'inscrire pour rester informés. La date du 2 septembre 2021 y est mentionnée, avec le message "Rejoignez-nous sur abbavoyage.com".

Les fans, qui attendent la reformation du groupe depuis 39 ans, pensent qu'il s'agit de la tournée hologramme annoncée en 2016 par le quatuor mythique des seventies. Cette tournée virtuelle serait accompagnée de la sortie de nouvelles chansons, cinq au total, à en croire la BBC.

En 2018, les membres du groupe Abba - Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad et Agnetha Fältskog - étaient retournés en studio, promettant à leurs fans de sortir deux nouvelles chansons plus tard dans l'année. La sortie de ces deux chansons - "I Still Have Faith In You" et "Don't Shut Me Down" - a toutefois été retardée à plusieurs reprises. Pour remercier les fans de leur patience, trois chansons supplémentaires devraient dès lors être publiées.

Le groupe ABBA a été fondé en 1972 et a enchaîné les succès. Il a remporté le concours Eurovision de la chanson en 1974 avec son tube "Waterloo". Plus de 400 millions de singles et d'albums ont été vendus dans le monde. La comédie musicale Mamma Mia!, basée sur le succès du groupe, a été vue par plus de 50 millions de personnes. Les membres d'Abba se sont séparés en 1983, au sommet de leur gloire.