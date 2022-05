Ils sont toujours là et bien là. Neil Tennant et son complice Chris Lowe ont squatté les hit parades et les ventes de disques dans les années 80 et 90. Avec un son qui a fait ses preuves et s’est installé, au fil des années, comme une véritable marque de fabrique.

Mardi soir, le Dreamworld Tour passait par un Forest National qui s’est rapidement transformé en boîte de nuit XXL. Comme à la belle époque. Une setlist de dingue qui prouve une fois de plus que ce groupe, parfois raillé, a imposé un style et une musique depuis lors maintes fois imitée. Début en fanfare avec le sublime morceau Suburbia et c’est parti pour deux heures de juke box et karaoké géant. Le culte et fondateur West End Girls n’arrivera que lors des rappels après les It’s a sin, Always on my mind particulièrement bien fondu après le Loosing my mind qu’ils avaient produit en pour Liza Minelli en 1989, Let’s make lots of mone, Rent ou encore le Heart tonitruant.

Graphiquement, les Pet Shop Boys, qui avaient été têtes d’affiche de feu le BSF pré-Covid, ont frappé fort. Deux décors, l’un plutôt intimiste et froid avec deux lampadaires et un Chris Lowe masqué ; l’autre plus rock avec des choristes et musiciens. Avec, en fond de toile, un décor où des formes géométriques et des images virtuelles enjolivent un tour de chant passé à la vitesse de l’éclair. Espérons qu’ils reviennent encore nous faire vibrer et danser au rythme de cette véritable hit machine.