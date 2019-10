Le trio de jeunes rappeurs qui s'est fait connaître sur YouTube et engrange les millions de vues sort son premier album. Rencontre.

Difficile de tirer son épingle du rap game ces derniers temps avec la quantité incalculable de sorties et de nouvelles têtes qui apparaissent sans relâche. Pierre-Paul, Lopez et Blaise, qui forment le groupe 47Ter, y sont parvenus grâce à un piano souffleur, des punchlines bien senties et une bonne dose d’autodérision. Depuis 2017, ils publient sur YouTube des freestyles sur des morceaux de rap connus, des vidéos nommées "On vient gâcher tes classiques". Un concept simple, sans prise de tête, qui plaît. Beaucoup. Les voilà qui publient aujourd’hui leur premier album, L’Adresse.

"On a tous un bat, une adresse à défendre. Qui devient la base, qui devient la légende", assure le trio dans leur dernier single. Leur adresse à eux, c’est celle de la salle des fêtes d’une petite commune des Yvelines, en Île-de-France, située au numéro 47Ter, d’où leur nom. C’est là-bas que les trois compères se rassemblent et traînent la plupart du temps. Ils se rencontrent au collège, Pierre-Paul et Lopez forment déjà un groupe, plutôt branché rock, inspiré par les musiques qu’écoutent leurs parents, comme Pink Floyd ou AC/DC. Ils sont à la recherche d’un bassiste, c’est à ce moment que Blaise croise leur chemin. "Quand j'ai rejoint leur groupe, ils avaient une chanteuse. On avait aussi un autre pote avec nous qui était guitariste. Au fur et à mesure, on s'est retrouvé à trois, on a commencé à s'investir davantage. Pierre-Paul a lâché sa batterie pour se mettre à chanter, d'abord en anglais", raconte le dernier arrivé.

"Je parlais pas du tout anglais, c'est Lopez qui écrivait les paroles. Je ne comprenais rien à ce que je disais, j'avais un accent dégueulasse. C'était ridicule! On a commencé à chanter en français et par faire de la pop, puis je me suis mis à écrire des petits freestyles et à rapper", explique Pierre-Paul. Le virage rap est amorcé. Lors de leurs premières vidéos, le groupe se voit confronter à un certain nombre de critiques. Pas susceptibles pour un sous, les trois comparses préférent rire des commentaires. "Un jour quelqu’un à écrit 'Depuis quand Harry Potter fait du rap ?' J’en ai joué et j’ai utilisé cette comparaison dans un de mes textes".

Validés par Oxmo Puccino

En avril 2018, l’un des rappeurs français les plus respectés, Oxmo Puccino, les rejoint pour l’un de leur freestyle. "Quand il est arrivé pour enregistrer, Blaise était tout rouge, on aurait dit qu'il allait faire deux AVC. Moi, je bégayais", se souvient Pierre-Paul. "C'était la première fois qu'on faisait quelque chose avec quelqu'un et puis ce n'était pas n'importe qui. On est quand même trois petits mecs de la campagne qui rappent, il y a beaucoup de clichés auxquels on se trouve confrontés. De savoir que Tonton Oxmo nous valide, ça fait fermer quelques gueules, même si c'était pas le but premier".





Les trois amis ont d’ailleurs du mal à dire qu’ils font du rap. Passé l’époque des freestyles, leurs propres morceaux s’aventurent plutôt dans la pop. "On fait de la musique avant tout», affirme Blaise, tout en ajoutant que si dès leur début, ils avaient été mis dans la catégorie pop, ils auraient probablement essuyé moins de critiques. "On est une petite branche du rap qui s'écarte, c'est un mélange de plein de styles. C'est sûr que lorsqu’on se retrouve en plein milieu des playlists rap, il y a un fossé avec les autres", déclare Pierre-Paul.

Dans leurs nouveaux morceaux, le trio avait envie de raconter son quotidien banal, normal. "C'est avant tout une histoire de potes. On s'est inspiré de nos discussions de fin de soirée, autour de l'amour, la mort, l'avenir. C'est la vision de jeunes de vingt ans qui vivent dans la banlieue à la campagne", confient-ils. Leurs premiers singles sont déjà un succès. Leur petite salle de fête semble déjà bien lointaine, ils écument dorénavant bien d’autres salles et les remplissent d’une rapidité déconcertante.

