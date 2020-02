Le groupe de rock belge Balthazar rejoint l'affiche du Brussels Summer Festival (BSF) 2020, ont annoncé jeudi les organisateurs. Cette 19e édition se déroulera à Bruxelles du 19 au 23 août.

Porté par le duo Maarten Devoldere et Jinte Deprez, Balthazar se produira le jeudi 20 août sur la grande scène de la place des Palais. Il a dernièrement décroché une victoire aux MIA's (Music Industry Awards) 2020 en tant que meilleur groupe alternatif.

Ce même jeudi soir, le groupe Bon Entendeur animera, lui, le Mont des Arts avec une chanson française des années 60 et 70 remise au goût du jour par un habillage de funk, d'électro et de hip-hop.

Le groupe britannique trip hop Morcheeba occupera la place des Palais le samedi soir.

Le rappeur Lomepal refermera le festival, le dimanche 23 août, sur la place des Palais. Le groupe Therapie TAXI fera lui aussi entendre sa chanson française provocatrice le même soir sur cette grande scène.

Plus de 50 shows sont prévus sur les cinq jours de l'événement. L'ensemble de la programmation sera dévoilée dans les prochains mois.

Des pass 5 days au prix réduit de 65 euros, contre 75 euros en prévente classique et 95 euros en achat sur place, sont encore disponibles jusqu'au 26 février à minuit.

Des premiers pass 5 days ont été vendus à 45 euros et à 55 euros entre le 16 janvier et 1er février. Le pass 1 Day du mercredi est à 25 euros en prévente et à 35 euros sur place. Ceux des autres jours sont à 35 euros en prévente et à 45 euros sur place. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés par un adulte, à hauteur d'un enfant par adulte.

Tête d’affiche du festival LaSemo 2020

L'affiche du festival LaSemo s'étoffe avec l'ajout d'artistes belges et français, ont indiqué jeudi les organisateurs. Le groupe belge Balthazar rejoint ainsi Vanessa Paradis, Les Cowboys Fringants, L.E.J et La Rue Kétanou en têtes d'affiche du festival. L'événement, 13e du nom, se déroulera dans le parc d'Enghien les 10, 11 et 12 juillet. Le groupe belge de la scène rock alternatif évoquera notamment son 4e album "Fever" sur la scène du Château (11/07).

Le public pourra également apprécier le concert de la chanteuse et mannequin namuroise Claire Laffut, ainsi que les prestations du Français Julien Granel (11/07), du Belge Cédric Gervy (12/07). Le Français Voilaaa et le groupe belge Lucky Hodjo (10/07) animeront, quant à eux, la scène de La Guinguette.