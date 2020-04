"Fraîches (média féminin français, Ndlr.) nous a demandé de créer une chanson avec ce qu'on avait sous la main", annonce Lucie, Elisa et Juliette dans une vidéo partagée sur leur compte Facebook. Du coup, le groupe français, connu notamment pour ses mashup de tubes repris à leur manière, s'est pris au jeu de l'exercice en plein confinement pour la sortie de leur album "Pas peur."

Entre une mélodie composée avec des verres (ou des tasses) et des bols à moitié plein ou des percussions au moyen de noix de coco et de pots de peintures vides, L.E.J. enregistre sa voix via des écouteurs pendant que les voisins font du bruit dans l'appartement d'à côté. Rajoutez à cela un peu de violoncelle de Juliette et le tour est joué pour leur nouvelle version du morceau Tous les deux.

Un résultat final de "ouf" comme elles diraient. La vidéo en est déjà à deux millions de vues en à peine quelques jours. "Ce qu'on a fait là n'est qu'1/5 du travail d'un ingénieur son, rappelle, en guise de conclusion, Elisa. On ne se rend pas compte du boulot pour que cela sonne bien. Les mixeurs, masteriseurs et ingés son sont des génies!"