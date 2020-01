Quand Liam Gallagher a une idée en tête, il n’est pas possible de la lui déloger de l’esprit. Cela fait des mois et des mois qu’il crie sur tous les toits à la reformation d’Oasis, groupe dissout depuis 2009 suite à une énième bagarre entre le chanteur et son frère Noel, principal artisan de la plupart des titres de leurs albums et singles. C’était à Paris, à l’occasion du festival Rock en Seine, quelques minutes avant de monter sur scène.

