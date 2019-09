Après plus de six ans de pause, l’un des groupes britanniques les plus populaires des années 2000 a décidé de se retrouver et de retourner en studio. Hopes and Fears (2004) et Under the Iron Sea (2006) ont été des succès internationaux. Keane a vendu plus de dix millions d’albums à travers le monde. Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes et Jesse Quin avaient décidé de se séparer en 2013 afin de passer plus de temps auprès de leurs proches après des moments difficiles. Drogue, alcool et peines de cœur ont eu raison de la formation. Ils se retrouvent aujourd’hui pour un sixième album intitulé Cause And Effect, à paraître ce vendredi. Rencontre avec le chanteur Tom Chaplin et Tim Rice-Oxley, pianiste et parolier.

Votre retour était très attendu et espéré par vos fans. Pourquoi avoir souhaité redonner vie à Keane ?





(...)