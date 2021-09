28 mai 1990. Ce jour-là débarque dans les bacs des disquaires Variations sur le même t’aime, le deuxième album de Vanessa Paradis. Après les succès de “Joe le taxi” trois ans plus tôt, sa Victoire de la musique de meilleur artiste féminine reçue le 3 février 1990 et le triomphe de Noce blanche au cinéma, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, la chanteuse change d’équipe. Étienne Roda-Gil qui devait lui écrire ses textes, comme sur son premier 33 tours, M&J, n’est pas disponible suite au décès de sa femme. Elle demande donc à Serge Gainsbourg de prendre le relais bien que des chansons signées Renaud et Alain Souchon étaient déjà prêtes.

Gainsbourg pose ses conditions : il veut écrire les paroles de tout l’album. Difficile de lui refuser vu l’opportunité que cela représente. Méticuleux, l’auteur remet sempiternellement l’ouvrage sur le métier alors que toute l’équipe est en studio. Jusqu’à provoquer un report de la sortie du disque. La légende veut qu’entre le grand Serge et Vanessa Paradis, le ciel était alors à l’orage…

Invitée des pages du Journal du dimanche, Vanessa Paradis est revenue sur cette collaboration qui a valu à son album une Victoire de la musique du meilleur clip vidéo pour “Tandem” réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Et elle a livré sa version des faits. “On a prétendu que ça s’était mal passé entre nous alors que c’était divin. Le seul problème, c’est que Serge était très malade. Quand l’album est sorti, par esprit de provocation, il a mis de l’huile sur le feu en se laissant emporter par un bon mot : ‘Paradis, c’est l’enfer’.” L’expression est restée célèbre.

Dans les pages du journal Vanessa Paradis explique aussi ne pas s’être laissée faire. Alors qu’elle n’avait pas 18 ans au moment de l’enregistrement de l’album mais elle a tenu à apporter sa touche personnelle sur les chansons qu’elle devait interpréter. Elle le reconnaît : “C’est vrai que je lui ai retoqué un texte, mais je pense que c’était mieux pour lui. Il écrivait en parallèle des chansons pour Joëlle Ursull. Désolée, mais je ne considère pas la chanson ‘White and Black Blues’ au niveau. C’est ce qu’il cherchait à me refiler, mais moi, si je travaillais avec lui, c’était pour avoir du grand Gainsbourg !” Tout le monde ne peux pas se vanter d'avoir tenu tête à l'homme à la tête de chou. Encore moins d'avoir modifier un de ses textes...

Le disque a été un gros succès, bien porté par le single “Tandem” vendu à plus de 400 000 exemplaires et son clip en noir et blanc. Près d’un demi-million de copies de Variations sur un même t’aime ont trouvé acquéreur. C’est la dernière création artistique de Serge Gainsbourg qui s’est éteint moins d’un an plus tard.